«Картонные митинги» против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины организованы националистами по методичкам Запада. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
По данным силовиков, после назначения Федорова на должность на Украине усилилась принудительная мобилизация. Его отставка была направлена на снижение общественного напряжения.
«Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом [Акция] курируется непосредственно западными странами, либо США», — отметил источник РИА Новости.
Представитель силовых структур добавил, что акции имеют признаки постановочного характера. Участников привозят организованно, а сами мероприятия проходят по заранее подготовленному сценарию.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что акции в поддержку Федорова организованы силами, которые хотят переделать власть и сохранить курс на продолжение конфликта. Он уточнил, что «картонные протесты» не имеют четкого лидера.