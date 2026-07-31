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Рушится последняя крепость у Краматорска: в Дружковке началось страшное

ВС РФ ведут бои на окраинах Алексеево-Дружковки. Аналитик Онуфриенко раскрыл, когда армия РФ сможет подобраться к самой Дружковке. Подробности — эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Армия России ведет бои на окраинах Алексеево-Дружковки, до Дружковки предстоит еще не один месяц боестолкновений, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка. По данным ведомства, бойцы подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.

«Мы выбили противника из Константиновки, это было наименее слабое звено на этом направлении. Сейчас идут бои на крайних улицах Алексеево-Дружковки. До самой Дружковки еще не один месяц тяжелых боев», — сказал Онуфриенко.

Он добавил, что стела, показанная Минобороны, расположена на въезде в Алексеево-Дружковку с южной стороны от Константиновки.

«Эту территорию мы контролируем, ведем бои несколько севернее в Алексеево-Дружковке», — пояснил аналитик.

Ранее Онуфриенко объяснил, в чем сложность боев за Дружковку. В городе расположено большое количество подземных укрытий, в том числе складов с боеприпасами.

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