Рушится последняя крепость у Краматорска: в Дружковке началось страшное

Армия России ведет бои на окраинах Алексеево-Дружковки, до Дружковки предстоит еще не один месяц боестолкновений, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка. По данным ведомства, бойцы подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины.
«Мы выбили противника из Константиновки, это было наименее слабое звено на этом направлении. Сейчас идут бои на крайних улицах Алексеево-Дружковки. До самой Дружковки еще не один месяц тяжелых боев», — сказал Онуфриенко.
Он добавил, что стела, показанная Минобороны, расположена на въезде в Алексеево-Дружковку с южной стороны от Константиновки.
«Эту территорию мы контролируем, ведем бои несколько севернее в Алексеево-Дружковке», — пояснил аналитик.
Ранее Онуфриенко объяснил, в чем сложность боев за Дружковку. В городе расположено большое количество подземных укрытий, в том числе складов с боеприпасами.