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Эксперт Лямин объяснил, как цифровизация поменяла подготовку учителей к урокам

Бесплатные цифровые образовательные ресурсы, доступ к которым закреплен за педагогами указом президента, экономят время и позволяют больше времени уделять живому общению с учениками, сообщил заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бесплатные цифровые образовательные ресурсы, доступ к которым закреплен за педагогами указом президента, экономят учителям время на подготовку к урокам и позволяют больше времени уделять живому общению с учениками. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Лямин.

«Министерство просвещения работает над созданием бесплатных цифровых сервисов в сфере образования уже не первый год. Для учителя это реальная экономия времени. Ему не нужно тратить время на поиск контента, проверку источников и составление заданий с нуля — можно взять готовый сценарий, адаптировать его под свой класс — и все. Остается время на живое общение с детьми. А ученики получают современный, интересный интерактивный контент», — сказал Лямин.

Он напомнил, что ключевым элементом системы являются ФГИС «Моя школа» и Универсальная библиотека цифрового образовательного контента, где собрано более 35 тыс. уроков и материалов по всем основным школьным предметам. Ведомство продолжит развивать платформу, чтобы учителя чувствовали поддержку в виде качественного контента и цифровых сервисов.