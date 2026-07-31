Эксперт Лямин объяснил, как цифровизация поменяла подготовку учителей к урокам

«Министерство просвещения работает над созданием бесплатных цифровых сервисов в сфере образования уже не первый год. Для учителя это реальная экономия времени. Ему не нужно тратить время на поиск контента, проверку источников и составление заданий с нуля — можно взять готовый сценарий, адаптировать его под свой класс — и все. Остается время на живое общение с детьми. А ученики получают современный, интересный интерактивный контент», — сказал Лямин.