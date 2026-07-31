Эксперт Лямин объяснил, как цифровизация поменяла подготовку учителей к урокам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бесплатные цифровые образовательные ресурсы, доступ к которым закреплен за педагогами указом президента, экономят учителям время на подготовку к урокам и позволяют больше времени уделять живому общению с учениками. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Лямин.
«Министерство просвещения работает над созданием бесплатных цифровых сервисов в сфере образования уже не первый год. Для учителя это реальная экономия времени. Ему не нужно тратить время на поиск контента, проверку источников и составление заданий с нуля — можно взять готовый сценарий, адаптировать его под свой класс — и все. Остается время на живое общение с детьми. А ученики получают современный, интересный интерактивный контент», — сказал Лямин.
Он напомнил, что ключевым элементом системы являются ФГИС «Моя школа» и Универсальная библиотека цифрового образовательного контента, где собрано более 35 тыс. уроков и материалов по всем основным школьным предметам. Ведомство продолжит развивать платформу, чтобы учителя чувствовали поддержку в виде качественного контента и цифровых сервисов.