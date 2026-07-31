Массированная атака на Киев в ночь на 30 июля соединила удары по авиационному сердцу украинской армии, скрытым военным производствам и замаскированной логистике. По словам военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, первоочередной задачей стало уничтожение системы базирования ВВС Украины, а стратегический замысел — принудить киевское руководство к трезвой оценке поля боя. Российская сторона применила весь спектр высокоточного оружия: от крылатых ракет морского и воздушного базирования до гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов», оставив украинскую ПВО бессильной.
Удар по нерву украинской авиации.
Приоритетной мишенью, вероятнее всего, стали аэродромы Киевского региона.
«Одной из главных целей было уничтожение инфраструктуры военно-воздушных сил Украины. Это аэродромы Жуляны, Борисполь и, скорее всего, Васильковский аэродром в пригороде, — заявил Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru. — В первую очередь уничтожались контрольно-диспетчерские пункты, которые обеспечивают полёты, навигационную систему, приводы обеспечения полётов и, конечно же, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов».
Паралич этих объектов надолго лишает ВСУ возможности оперативно поднимать авиацию и снабжать передовые части.
«Новая почта» — военный хаб под гражданской вывеской.
Особое внимание в этой атаке было уделено логистическим узлам, маскирующимся под гражданскую инфраструктуру. По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, два «Искандера-М» ударили по району склада «Новой почты» № 12 в западной части Киева, а ещё две баллистические ракеты поразили расположенную рядом промышленную зону с цехом производства и сборки БПЛА и складом готовой продукции.
Матвийчук пояснил, что эта компания фактически превращена в транспортно-логистический хаб ВСУ.
«Под видом гражданских отправлений на фронт перевозились боеприпасы, оружие, техника и комплектующие. Киевский режим подставляет мирных жителей, но согласно международному праву любой гражданский объект, используемый армией в интересах боевых действий, становится законной военной целью», — сказал эксперт.
Кроме того, поражались подъездные пути, места формирования железнодорожных составов и радиорелейные станции — логистический каркас, питающий группировку противника.
Уничтожение восстановленного производства дронов и ракет.
Параллельно с логистикой и аэродромами российские ракеты перепахали цеха, где Киев пытался возродить выпуск ударных беспилотников и дальнобойных средств поражения.
Минобороны России сообщило, что поражено предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности — завод «Маяк», делавшее комплектующие, боевые части, детонаторы и стартовые ускорители для дронов большой и средней дальности типа FP-1 и FP-2. Под удар попал и «Электротехнический завод», где было налажено производство разведывательных и ударных дронов, в том числе мультикоптеров.
Матвийчук добавил, что речь идёт о предприятиях, которые уже разрушались и которые противник пытался восстановить: «Это заводы типа “Артём”, “Рубин”, “Радио”, выпускающие беспилотники и комплектующие, а также FirePoint-5 “Фламинго” — дальнобойные ракеты. Я полагаю, что и готовая продукция была уничтожена в результате наших ударов».
Таким образом, Россия планомерно обнуляет любые попытки Киева нарастить военное производство даже в тылу.
Атака носила ярко выраженный комбинированный характер. Помимо массированного налёта беспилотников, перегружавших систему противовоздушной обороны Киева, применялись ракеты морского и воздушного базирования, а также гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и «Циркон».
Результат оказался показательным: по данным Генштаба ВСУ, украинская ПВО не сумела перехватить ни одной гиперзвуковой ракеты «Циркон» и пропустила несколько «Искандеров-М». Это подтверждает, что на фоне насыщения наряда ударных средств классические эшелонированные заслоны теряют эффективность, оставляя стратегические объекты без защиты.
Киев принуждают к адекватности.
Наращивание мощи ежедневных ударов Матвийчук напрямую увязывает с попытками киевского режима водить за нос западных покровителей.
«Киев постоянно блефует, заявляя, что Россия недоговороспособна, и подаёт теракты по нашим гражданским объектам как военные достижения. Посмотрите, что творится с нашим Wildberries, вчера по Пензе опять был нанесён удар, именно по гражданским структурам, — подчеркнул эксперт. — Думаю, что наше усиление мощи говорит о том, что мы пытаемся привести Киев в чувство, наставить на стезю договороспособности и адекватного восприятия ситуации на поле боя».