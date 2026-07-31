Киев не оправится от ударов: «Цирконы» и «Герани» поставили ВСУ на колени

«Киев постоянно блефует, заявляя, что Россия недоговороспособна, и подаёт теракты по нашим гражданским объектам как военные достижения. Посмотрите, что творится с нашим Wildberries, вчера по Пензе опять был нанесён удар, именно по гражданским структурам, — подчеркнул эксперт. — Думаю, что наше усиление мощи говорит о том, что мы пытаемся привести Киев в чувство, наставить на стезю договороспособности и адекватного восприятия ситуации на поле боя».