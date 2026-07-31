В Магаданской области задержали курьера, забравшего у пенсионерки миллион рублей для мошенников

В Магаданской области оперативники уголовного розыска установили курьера, который забрал у пенсионерки из посёлка Палатка один миллион рублей. Жертвой мошенников стала местная жительница. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о проблемах со счетом. Несколько дней он убеждал женщину, что помогает защитить накопления, требуя строгой секретности. В итоге пенсионерка передала курьеру один миллион рублей. Встреча состоялась поздним вечером в Палатке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.