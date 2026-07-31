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Рядовой Сергей Печуркин из Хабаровска награждён медалью Суворова

Он изготовил и установил противодроновую защиту на автомобили.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, рядовой Сергей Печуркин в составе ремонтной бригады изготовил и установил противодроновую защиту на автомобили ЗИЛ-131.

Он также сделал тридцать стоек под пулемёты и больше сорока комплектов таких же защитных решёток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Все это обеспечило дополнительную защиту личного состава, сохранность техники и повысило боеспособность подразделений группировки войск «Восток».

За проявленный профессионализм и вклад в укрепление обороноспособности подразделений рядовой Сергей Печуркин удостоен государственной награды — медали Суворова.