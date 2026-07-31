Разорвали в небе, разметали на земле: F-16 разбился, проиграв «Герани»

«Перехват скоростным самолётом беспилотников “Герань”, даже с реактивными двигателями, — это достаточно проблематичная работа. Почему? Потому что неравные скорости идут при перехвате. Это и скорость нужно уравнять, чтобы обнаружить объект. И наносить удар на дистанции, чтобы при попадании обломки не задели», — пояснил генерал.