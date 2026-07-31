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Разорвали в небе, разметали на земле: F-16 разбился, проиграв «Герани»

Украина потеряла очередной истребитель F-16. Генерал Попов раскрыл роковую ошибку пилотов при перехвате дронов «Герань» и оценил, сколько западных самолётов реально осталось в строю ВСУ. Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Вечером 29 июля 2026 года в небе над Полтавщиной истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей. По данным военных каналов, самолёт отражал атаку российских дронов «Герань», но потерпел крушение.

В какой-то момент на борту произошла «нештатная ситуация». Пилот успел катапультироваться — его эвакуировали и доставили в больницу для медицинского обследования. Жертв и разрушений на земле нет. Но сам истребитель, один из самых ценных экземпляров в арсенале Киева, разбился.

Это уже шестая подтверждённая потеря F-16 Украиной. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту катастрофы по статье о нарушении правил полётов.

«Фатальная ошибка»: что погубило F-16.

Почему современный истребитель, созданный для борьбы с вражеской авиацией, падает, охотясь за медленными беспилотниками? Ответ в эксклюзивном комментарии aif.ru дал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

«Перехват скоростным самолётом беспилотников “Герань”, даже с реактивными двигателями, — это достаточно проблематичная работа. Почему? Потому что неравные скорости идут при перехвате. Это и скорость нужно уравнять, чтобы обнаружить объект. И наносить удар на дистанции, чтобы при попадании обломки не задели», — пояснил генерал.

По словам Попова, роковой становится ошибка, которую допускают пилоты в пылу боя — желание убедиться в результате. Если лётчик после стрельбы «резко не отошёл», осколки взорванного дрона могут задеть самолёт или, что ещё страшнее, попасть в воздухозаборник.

«А двигатель один в F-16, перезапустить его не успеваешь. И решение о катапультировании тоже нужно принимать за доли секунды», — добавил Попов.

Именно эта цепочка — неравные скорости, опасное сближение, отслеживание результата и, как следствие, попадание обломков в двигатель — вероятнее всего, и привела к очередной потере.

Сколько F-16 реально осталось у ВСУ.

Потери становятся для Киева не просто болезненными, а критическими. Как отметил генерал Попов, новых поставок западной авиатехники Украине не было.

«Если поставок больше не было, то максимум три-четыре самолёта сейчас могут быть в строю, — заявил генерал. — Потому что некоторые из тех, которые получили поражения, но произвели посадку, были отремонтированы».

По оценкам Попова, ча сегодняшний день в системе ПВО Украины задействовано три-четыре F-16 и несколько Mirage 2000. При этом из французских самолётов, по его данным, реально рабочих — только два.

Берегут как зеницу ока: где воюют западные истребители?

Украинское командование, осознавая острейший дефицит, старается не рисковать оставшимися машинами на передовой.

«Получают опыт, во-первых, лётчики на нём. Пилотирование, опыт боевого применения, и они их не выводят особенно на передний край, чтобы наши системы ПВО, особенно С-300, не перехватывали их», — уточнил Попов.

Основная задача уцелевших F-16 сегодня — охрана воздушного пространства над крупными городами западной Украины.

«Там Киев, Винница и дальше на запад. Они обороняют, охраняют воздушное пространство больших городов, потом склады с арсеналом, центры для поставок ВСУ и промышленные объекты. Ну, и аэродромы охраняют», — перечислил эксперт.

По сути, западные истребители превратились в дорогостоящую «зонтичную» ПВО над тыловыми регионами, а не в ударную силу на линии боевого соприкосновения.

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