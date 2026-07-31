Минобороны РФ: военные ликвидировали ДРГ ВСУ в Запорожской области

«После того как часть группы ВСУ была ликвидирована, остальные боевики пытались бежать, но были ликвидированы расчётами FPV-дронов. Ликвидация украинской ДРГ позволила подразделениям группировки “Восток” удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение в Запорожской области», — заявили в ведомстве.