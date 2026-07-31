Минобороны РФ: военные ликвидировали ДРГ ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Восток». Были использованы беспилотные летательные аппараты.
«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружили выдвижение группы ВСУ к передовым позициям в Запорожской области. Противник пытался скрытно приблизиться к линии боевого соприкосновения и незаметно пройти к позициям», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что удары были нанесены БПЛА «Молния».
«После того как часть группы ВСУ была ликвидирована, остальные боевики пытались бежать, но были ликвидированы расчётами FPV-дронов. Ликвидация украинской ДРГ позволила подразделениям группировки “Восток” удержать занимаемые позиции и продолжить продвижение в Запорожской области», — заявили в ведомстве.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.