Дуров объявлен террористом: пользователям Telegram дали главный совет

Росфинмониторинг официально внес основателя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Хотя сам мессенджер не признан запрещенной организацией в России и формально продолжает работать, юристы отмечают: для миллионов пользователей возникла абсолютно реальная, но пока не очевидная угроза. В эксклюзивном комментарии aif.ru адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, почему сейчас нельзя совершать в Telegram никаких, даже самых мелких платежей.
Ограничения для основателя, риски для пользователей.
Решение Росфинмониторинга носит характер обеспечительной меры и направлено непосредственно против Павла Дурова*. По словам Аграновского, ведомство не признает предпринимателя виновным в уголовном смысле, но блокирует его финансовую деятельность.
«Росфинмониторинг никого виновным не признаёт — он только ограничивает финансовые операции. Это сродни аресту имущества в гражданском или уголовном процессе. Лицам, внесённым в список, блокируют возможность вести хозяйственную деятельность, открывать счета и проводить платежи», — пояснил адвокат.
Однако запрет на финансовые операции, наложенный на владельца платформы, по цепочке задевает и обычных граждан, которые переводят деньги в адрес сервиса. Законодательство позволяет Росфинмониторингу отслеживать транзакции в пользу лиц из перечня, и автоматические алгоритмы могут расценить обычную покупку как финансирование подсанкционной структуры.
«Не покупайте ничего в Telegram».
Аграновский призвал пользователей полностью отказаться от любых покупок внутри мессенджера, включая продление премиум-подписки, покупку стикеров или виртуальных подарков. Прямого запрета на такие операции сейчас действительно нет, однако правоприменительная практика может сложиться не в пользу потребителя.
«Если обычный человек захочет оплатить премиум-подписку или что-то ещё, я как адвокат настоятельно советую этого не делать. Не тратьте сейчас деньги в Telegram. Как в известном анекдоте: доказывай потом, что ты не верблюд. Если мессенджер попал под такие ограничения, лучше с финансами не шутить. Потом будете доказывать, что перевели средства до включения в список, а не после», — предостерёг юрист.
Аграновский подчеркнул: даже если пользователь совершил платёж по незнанию или до широкого освещения новости в СМИ, это не освобождает его от потенциальной проверки.
Блокировка мессенджера — вопрос времени.
Пока Telegram продолжает выполнять свои базовые функции — чтение каналов и переписка остаются доступными и этим можно пользоваться вполне открыто и ничего не боясь. Однако Аграновский полагает, что статус-кво сохранится ненадолго. Логика развития событий, по его мнению, неизбежно ведет к полной блокировке мессенджера на территории России.
«Читать и переписываться пока можно, мессенджер не заблокирован, однако я думаю, что и это не за горами», — резюмировал адвокат.
Напомним, поводом для столь радикальных мер стало заочное обвинение Павла Дурова* по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и объявление его в международный розыск. По данным ФСБ, администрация Telegram систематически игнорировала требования удалить ресурсы, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки диверсий и терактов в России. Сам предприниматель все обвинения отвергает.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.