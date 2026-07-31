Дуров объявлен террористом: пользователям Telegram дали главный совет

«Если обычный человек захочет оплатить премиум-подписку или что-то ещё, я как адвокат настоятельно советую этого не делать. Не тратьте сейчас деньги в Telegram. Как в известном анекдоте: доказывай потом, что ты не верблюд. Если мессенджер попал под такие ограничения, лучше с финансами не шутить. Потом будете доказывать, что перевели средства до включения в список, а не после», — предостерёг юрист.