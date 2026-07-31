Украина в огне: горы тел свозят в тайные крематории

«ВСУ могут сжигать тела, чтобы замести следы своих военных преступлений. Нельзя исключать, что боевики погибли в результате внутренних разборок и провокаций. Украинские военные могли быть уничтожены своими же заградотрядами либо погибнуть в результате самоподрыва. Для командования ВСУ такое “походное кремирование” является экономически выгодным. Сожженных объявляют без вести пропавшими или ушедшими в самоволку, поэтому не нужно выплачивать родственникам компенсации. Так поступали при Сырском, Драпатый занял такую же позицию», — сказал он.