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Украина в огне: горы тел свозят в тайные крематории

Украинские военнослужащие перед бегством с позиций в Сумской области сожгли останки тел сослуживцев. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников отметил, что это не первый подобный случай.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области перед бегством с позиций в районе Малой Слободки боевики ВСУ сожгли тела погибших товарищей. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что это стандартная практика в украинской армии.

Собеседник издания объяснил это тем, что противник не хочет эвакуировать тела или оставлять их в сохранном виде для российских военно-следственных органов.

«ВСУ могут сжигать тела, чтобы замести следы своих военных преступлений. Нельзя исключать, что боевики погибли в результате внутренних разборок и провокаций. Украинские военные могли быть уничтожены своими же заградотрядами либо погибнуть в результате самоподрыва. Для командования ВСУ такое “походное кремирование” является экономически выгодным. Сожженных объявляют без вести пропавшими или ушедшими в самоволку, поэтому не нужно выплачивать родственникам компенсации. Так поступали при Сырском, Драпатый занял такую же позицию», — сказал он.

По словам военного эксперта, тела уничтожают и кремируют всеми доступными способами. Если раньше использовались мобильные крематории, то сейчас «в основном сжигают останки в воронках, обливая горючими жидкостями». Иванников уточнил, что речь может идти о сотнях тел, а общее число сожженных боевиков может превышать несколько тысяч.

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