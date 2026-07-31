Тайные базы стерты в труху: всё горит от Киева до Львова за атаки на РФ

В ночь на 30 июля украинские беспилотники нанесли массированные удары по российским регионам. Целями стали объекты гражданской инфраструктуры — склады компании Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.
В Пензе атака произошла около четырёх часов утра. По словам губернатора Олега Мельниченко, по складу ударили 15 дронов, несколько БПЛА удалось сбить на подлёте к городу. Эпицентром стал логистический центр Wildberries, где вспыхнул мощный пожар.
Также один из беспилотников ударил по предприятию в Сарапуле, после чего на складе WB также началось возгорание.
Откуда летели дроны.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал возможные направления, откуда были запущены дроны.
«Дроны запускают из Сумской или Харьковской областей, вполне вероятно», — сказал он.
Эксперт уточнил, что ВСУ использовали для атаки в основном дроны FP-1 и «Лютые», дальность полёта которых достигает 1,5 тыс. км.
Масштаб последствий.
В Пензенской области пожар на складе Wildberries охватил площадь 62 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали десятки пожарных расчётов, два пожарных поезда, а в ближайшее время ожидалось прибытие противопожарной авиации МЧС.
С территории склада экстренно эвакуировали 226 работников. К счастью, погибших в Пензе нет, но пострадали четыре человека. Троих из них уже отпустили из медучреждения, один человек оставался в стационаре.
В Удмуртии ситуация оказалась трагичнее. Врио главы республики Ольга Абрамова сообщила, что одно из предприятий подверглось атаке беспилотников. Позже стало известно о гибели мирного жителя — обломки сбитого БПЛА упали в одном из северных районов Удмуртии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки.
Ответный удар: возмездие не заставило себя ждать.
Россия не оставила атаки без ответа. Дандыкин подчеркнул, что удары ВСУ по складам Wildberries — часть операции, о которой Зеленский объявлял ранее: «Он хотел нанести нам большой удар. Но операция эта у него не удалась».
И добавил, что армия РФ уже жестко ответила. «Мы сегодня ответили массированным ударом. И впервые за долгое время ударили по западной Украине», — подчеркнул Дандыкин.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными БПЛА. Целями стали военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины.
Цели поражены в таких городах и регионах, как Киев, Львов, Ивано-Франковская, Житомирская, Ровенская, Винницкая и Днепропетровская области.
Стратегические цели поражены.
Минобороны РФ раскрыло детали того, какие именно объекты были поражены. В Киеве под удар попали сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности «Завод Маяк», производящее комплектующие для БПЛА, а также «Электротехнический завод», выпускающий разведывательные и ударные дроны средней дальности.
Во Львове было поражено предприятие авиационной промышленности — «Львовский авиационный завод “ЛДАРЗ”, который производит, ремонтирует и обслуживает двигатели крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. Также пострадал “Львовский государственный завод “ЛОРТА”, изготавливающий бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности “Нептун-МД” и аналога ЗРК С-300.
В Кривом Роге повреждено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности — завод «Аквапласт», где разрабатываются и модернизируются безэкипажные катера и воздушные дроны.
В Ивано-Франковской области ударам подверглись два предприятия в городе Калуш. Компания СКБ ОВТ участвовала в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет, управляемых ракет «Нептун-МД», а также проводила испытания боевых частей для ракет «Гром-2». Другая фирма, НЕФТЕМАШ, занималась хранением и распределением комплектующих, в том числе поставляемых западными странами.
В Ровенской области поражён химический завод «Ровноазот», производивший компоненты ракетного топлива для крылатых ракет «Фламинго» и ракетного комплекса «Гром-2».
Кроме того, как сообщило Минобороны, в ночь на 30 июля российские военные нанесли удары по трём сухогрузам. Один корабль с военными грузами был поражён в порту «Южный» Одесской области, ещё два судна с военным имуществом были настигнуты восточнее и южнее Одессы на переходе морем.