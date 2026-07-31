Водителя осудили за ДТП с двумя тяжело пострадавшими в Хабаровском крае

В Солнечном районе водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого два человека получили тяжёлые травмы. Мужчине назначили два года и шесть месяцев ограничения свободы, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.