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Водителя осудили за ДТП с двумя тяжело пострадавшими в Хабаровском крае

Помимо основного наказания, ему запретили управлять транспортом в течение одного года и шести месяцев.

В Солнечном районе водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого два человека получили тяжёлые травмы. Мужчине назначили два года и шесть месяцев ограничения свободы, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Во время разбирательства подсудимый отрицал вину. Однако изученные судом доказательства подтвердили, что авария произошла из-за допущенного им нарушения правил при выполнении манёвра.

Помимо основного наказания, водителю запретили управлять транспортом в течение одного года и шести месяцев. Иски двух потерпевших суд удовлетворил частично, взыскав в их пользу в общей сложности 950 тысяч рублей.

Приговор вынесен по части 1 статьи 264 УК РФ. В законную силу он пока не вступил.