Три пешехода и два водителя пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

Ещё 15 водителей не уступили дорогу людям на пешеходных переходах. Девять таких нарушений зафиксировали в краевой столице, тогда как среди самих пешеходов правила перехода дороги нарушили семь человек, но ни одного такого случая в Хабаровске не было.