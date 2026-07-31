Три пешехода и два водителя пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 30 июля произошло пять дорожных аварий, в которых травмы получили пять человек. Среди них были два столкновения автомобилей и три наезда на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Одновременно инспекторы проверяли соблюдение правил на дорогах и за сутки выявили 336 нарушений. Особое внимание уделяли водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить освидетельствование.
Всего от управления отстранили 11 нетрезвых автомобилистов, причём шестерых остановили в Хабаровске. В зависимости от обстоятельств им грозит административная либо уголовная ответственность.
Ещё 15 водителей не уступили дорогу людям на пешеходных переходах. Девять таких нарушений зафиксировали в краевой столице, тогда как среди самих пешеходов правила перехода дороги нарушили семь человек, но ни одного такого случая в Хабаровске не было.
Кроме того, инспекторы задержали 19 автомобилистов, которые управляли транспортом без прав или после их лишения. Шесть таких водителей выявили на улицах Хабаровска.