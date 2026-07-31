Владельца красноярского минимаркета оштрафовали на 20 тысяч рублей за продукцию без маркировки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предприниматель открыл минимаркет «Мир» на Северном шоссе, но не уведомил Роспотребнадзор о начале работы. Это стало основанием для внепланового инспекционного визита.
Во время проверки специалисты обнаружили мини-чебуреки и лаваш, которые продавец заранее расфасовал по пакетам. На упаковках не было наименований продукции, дат изготовления, сроков годности и условий хранения.
Предприниматель сразу снял товары без маркировки с продажи. По итогам проверки ИП Гашимова С. М. оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.