Жителям Ольхона выдают пропуска для приоритетного проезда на переправу

Напомним, что 28 июля местные жители заблокировали проезд к паромной переправе на Ольхоне. В результате чего было приостановлено сообщение острова с «большой землей». Однако в скором времени работа переправы возобновилась, суда начали ходить по установленному графику. Организаторов «забастовки», а также еще 13 водителей привлекли к ответственности за блокирование транспортного сообщения.