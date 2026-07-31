Жителям Ольхона выдают пропуска для приоритетного проезда на переправу

Право на внеочередной проезд предоставляется владельцам легковых автомобилей и мототранспорта, жителям Ольхона, зарегистрированным по месту жительства или пребывания на территории острова. Транспорт должен принадлежать заявителю на праве собственности или ином законном основании.
Обратите внимание на то, что пропуск выдается на конкретный транспорт. Передача пропуска другому лицу или использование его на другом автомобиле не допускается.
Пропуск должен быть размещен на лобовом стекле транспорта в левом нижнем углу так, чтобы его было видно. Отсутствие пропуска не лишает жителей права на проезд через паромную переправу в общем порядке. Срок действия пропуска устанавливается администрацией Ольхонского района.
Где получить пропуск?
С понедельника по пятницу в рабоее время жители острова могут подать заявление в:
- администрацию Хужира по адресу: посёлок Хужир, улица Байкальская, дом 12;
- администрацию Ольхонскогорайона по адресу: село Еланцы улица Пенкальского, дом 14.
Перечень необходимых документов:
Для тотого чтобы получить пропуск для внеочередного проезда нужно:
- заполнить заявление по установленной форме, которую специалисты предоставят на месте;
- заполнить согласие на обработку персональных данных. Форма также предоставляется сотрудниками администрации;
- предоставить паспорт;
- если в паспорте отсутствует отмметка о регистрации по месту жительства или пребывания на острове, то нужно предоставить подтверждающие документы.
- предоставить документы, подтверждающие, что вы владелец автомобиля: свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, или договор аренды, доверенность, иной документ, подтверждающий законное владение.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, несет заявитель.
В одном рейсе парома вне очереди могут следовать не более пяти транспортных средств. Оставшиеся места на пароме занимают автомобили, находящиеся в общей очереди, в порядке очередности.
Напомним, что 28 июля местные жители заблокировали проезд к паромной переправе на Ольхоне. В результате чего было приостановлено сообщение острова с «большой землей». Однако в скором времени работа переправы возобновилась, суда начали ходить по установленному графику. Организаторов «забастовки», а также еще 13 водителей привлекли к ответственности за блокирование транспортного сообщения.