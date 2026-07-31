Поликлиники сами могут устанавливать длительность приема пациента в Приморье

Сейчас, согласно приказу Минздрава от 2015 года, на прием к терапевту или педиатру выделяется 15 минут, к семейному врачу — 18, к окулисту — 14, а к неврологу или гинекологу — 22 минуты. Но на практике врачи часто тратят все это время на заполнение электронных карт, а не на общение с пациентами. Чтобы исправить ситуацию, внедряют опросники — пациенты заполняют их заранее, и врач видит жалобы еще до входа в кабинет. Это экономит время и помогает не забыть важные детали.