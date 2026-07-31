Поликлиники сами могут устанавливать длительность приема пациента в Приморье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что медицинские организации теперь могут самостоятельно устанавливать время приема пациентов. По его словам, жесткий норматив в 15 минут утратил смысл — на первичный осмотр уходит больше времени, а для выписки справки хватает и пяти минут. Такой подход должен сделать работу врачей удобнее, а пациентов — довольнее. Об этом пишет «Российская газета».
Сейчас, согласно приказу Минздрава от 2015 года, на прием к терапевту или педиатру выделяется 15 минут, к семейному врачу — 18, к окулисту — 14, а к неврологу или гинекологу — 22 минуты. Но на практике врачи часто тратят все это время на заполнение электронных карт, а не на общение с пациентами. Чтобы исправить ситуацию, внедряют опросники — пациенты заполняют их заранее, и врач видит жалобы еще до входа в кабинет. Это экономит время и помогает не забыть важные детали.
Эксперты согласны: нужны разные нормативы для первичного, повторного и профилактического приема. В частных клиниках давно выделяют больше времени на сложные случаи.
«Спорить нужно не о цифре “15 минут”, а о том, что нельзя всех пациентов принимать по одному нормативу. Одно дело — повторный прием, когда нужно посмотреть результаты лечения. Другое — человек впервые приходит со сложной проблемой. За 15 минут невозможно спокойно разобраться, изучить результаты исследований, провести осмотр и ответить на вопросы, что тоже важно, чтобы лечение было успешным», — сказал источнику врач-невролог, основатель сети клиник Александр Ткачев.
Главное, по мнению экспертов, — оценивать не минуты, а качество помощи. Москва уже использует цифровых помощников для сбора анамнеза, и опыт постепенно распространяют в регионах. Как себя покажет пилотный проект с опросниками — станет ясно позже.