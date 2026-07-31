Премьер Польши Дональд Туск пытается защитить Владимира Зеленского, связывая появление неопознанного объекта в небе над страной с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Это [заявление] может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского. Глобалисты воспользуются этим в своих интересах», — сказал он на YouTube-канале.
Христофору добавил, что Туск обвинениями в адрес Москвы хочет создать дополнительный повод для увеличения военной и финансовой поддержки Украины.
Ранее военное командование Польши подняло в воздух истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения из-за якобы наблюдавшихся ударов РФ по объектам на территории Украины.
Позже в Польше объявили воздушную тревогу, жители Люблинского воеводства сообщили о взрывах и громких звуках в небе. В районе села Тарнава-Колония спасатели обнаружили место предполагаемого падения неизвестного объекта.