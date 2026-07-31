Фестиваль творчества малочисленных народов севера «Аист над Амуром» прошел в Амурском районе

26 июля в селе Ачан прошел 30 районный фестиваль творчества малочисленных народов севера «Аист над Амуром», посвященный 375-летию села. Местные жители отпраздновали дату масштабно — на фестиваль собралось более 500 гостей и участников. Для посетителей мероприятия организовали выставку мастеров декоративно-прикладного искусства, дефиле национальных костюмов и дегустацию блюд национальной кухни. 13 поваров приготовили более 200 блюд на конкурс национальной кухни. На конкурсе национального костюма представили обновленные сценические костюмы и коллекции современной одежды с элементами национальной вышивки. В финале фестиваля провели праздничный концерт. «Благодаря тому вниманию, которое сегодня уделяется сохранению традиций коренных малочисленных народов со стороны Президента РФ В. Путина и Правительства РФ, Хабаровский край имеет возможность проводить десятки ярких этнических праздников, фестивалей, выставок и других мероприятий, открывающих для широкой аудитории красоту древней культуры автохтонных народов Приамурья», — подчеркнул министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Фестиваль организовали на средства регионального бюджета в рамках проведения мероприятий государственной программы края «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Хабаровском крае».