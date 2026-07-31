Медведь напал на сотрудницу зоокомплекса в Уссурийске

Вечером 30 июля в парке «Дора» в Уссурийске во время кормления медведей хищник нанес травму руки женщине, которая выполняла свои обязанности. Она в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию без сознания. СК начал проверку по факту произошедшего. Устанавливается, соблюдались ли правила безопасности при контакте с дикими животными.