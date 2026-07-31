В Красноярске академия баскетбола на Авиаторов готова почти на 90%

В Красноярске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Авиаторов. Объект станет центральной площадкой академии баскетбола, сейчас его готовность оценивают почти в 90%. Ход работ проверил губернатор Михаил Котюков. Он поручил не снижать темп, чтобы воспитанники спортивных школ смогли начать тренировки на новой базе уже этой осенью. В тренажерном зале уже установили оборудование. В конференц-зале смонтировали фанкойлы, которые помогут поддерживать комфортную температуру. В спортивном зале выполнена монолитная стяжка. Когда она наберет необходимую прочность и влажность, специалисты начнут укладывать спортивный паркет. В здании также предусмотрен лифт для маломобильных посетителей. Отметим, что в октябре в Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Академия баскетбола может стать одной из площадок этого события. Считаю, что физкультурно-оздоровительный комплекс должен стать спортивным центром семейного формата, где заниматься могут не только подрастающие звезды баскетбола, но и их родители, бабушки и дедушки, которые привозят ребят на тренировки, — отметил Михаил Котюков. Губернатор также поручил проработать варианты благоустройства территории вокруг комплекса, чтобы жители могли гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Напомним, что в Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль ГТО среди семей.