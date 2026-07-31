Программа PURL провалилась: НАТО не смог запустить поставки на Украину по-новому

Инициированная Североатлантическим альянсом программа военной помощи Украине Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) не запустилась из-за промедления со стороны Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило РИА Новости.
Летом прошлого года при запуске инициативы планировалось, что Европа и Канада выделят деньги на передачу Киеву американского оружия. К концу марта 21 страна внесла 4,15 миллиарда долларов.
— Деньги поступили в казначейство США. Но из-за того, что американская сторона не взяла на себя обязательств и не заключила контракты, Украина не увидела обещанного по схеме PURL оружия, — сказано в статье.
Отмечается, что ускорить поставки за счет уже имеющихся у Штатов запасов тоже не удалось. На конец марта Вашингтон не использовал квоту на 4,96 миллиарда долларов, позволяющую передать оружие Киеву непосредственно со складов Пентагона, в целях защиты собственной боеготовности.
9 июля Бундестаг выступил против предложения партии «Зеленых» усилить военную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.