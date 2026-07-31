Школы Хабаровского края получат новое оборудование

В прошлом году в 254 школах края были оснащены предметные кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда. В кабинеты ОБЗР поступили тактические тренажеры, комплексы гражданской обороны, средства защиты, оборудование для занятий по основам первой помощи. Для кабинетов труда закупили многофункциональные станки, оборудование для швейных и кулинарных мастерских.