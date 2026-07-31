Школы Хабаровского края получат новое оборудование

Предметные кабинеты в школах Хабаровского края обновляют по президентскому нацпроекту «Молодёжь и дети». В этом году в 238 образовательных организаций поступит новое оборудование для кабинетов изобразительного искусства и музыки, а 84 — по физике, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В прошлом году в 254 школах края были оснащены предметные кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда. В кабинеты ОБЗР поступили тактические тренажеры, комплексы гражданской обороны, средства защиты, оборудование для занятий по основам первой помощи. Для кабинетов труда закупили многофункциональные станки, оборудование для швейных и кулинарных мастерских.
В этом году в школы региона уже поступили музыкальные инструменты и колонки.
К началу учебного года в кабинетах изобразительного искусства появится оборудование для творчества: наборы гипсовых моделей, комплекты муляжей и дидактические наборы. А для экспериментов и изучения сложных тем в кабинеты физики закупят демонстрационные наборы, приборы и модели.
В 2027 году по нацпроекту «Молодежь и дети» в школах Хабаровского края обновят учебное оборудование кабинетов математики, химии и биологии.