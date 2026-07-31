Леопард Памелы Андерсон получил «двойное гражданство»

Раньше хищница жила на российской стороне трансграничного резервата «Земля больших кошек», а теперь выяснилось, что она перебралась на китайскую сторону. Это обнаружилось при обмене данными в рамках международного проекта «Леопарды дружбы», сообщает Max-канал ФГБУ «Земля леопарда».
В результате совместных усилий удалось обнаружить пятнистых особей, фиксируемых фотоловушками как на территории России, так и Китая. Одной из таких крупных кошек стала самка Leo 38F по кличке Памела.
Леопарда называют животным Памелы Андерсон, потому что сама актриса дала ему это имя. В 2015 году актриса присоединилась к программе «Хранитель леопарда». Это инициатива национального парка «Земля леопарда» позволяет отдельным персонам и организациям поддержать сохранение дальневосточного леопарда. Инициатива поддерживается Президентским фондом природы.
Памела Андерсон в итоге взяла под опеку самку дальневосточного леопарда, которая в научных записях значилась просто как Leo 38F. Актриса прониклась симпатией к грациозной хищнице и решила наречь ее своим именем — так Leo 38F стала Памелой.
В генеалогическом древе леопарда Памелы присутствуют одни из самых известных самцов и самок леопардов. Сейчас у Памелы два взрослых детеныша, среди которых выделяется Leo 120F, ставшая знаменитой благодаря рождению четырех «внуков» для своей звездной матери.
Помимо богатой родословной Памела имела связи с не менее известными партнерами: Leo 12M Тайфуном, бывшим хозяином заповедника «Кедровая падь», и Leo 10M Лордом, чье имя было выбрано всей страной в рамках конкурса.
Также Памелу замечали вместе с самцом по имени Leo 271M, известным как Мейерхольд, который значительно моложе взрослой самки.
Российские и китайские ученые продолжают обмениваться информацией о состоянии популяции и следить за жизнью этой выдающейся особи, как и ее собратьев.
Ранее сообщалось, что мировая численность дальневосточного леопарда превысила 220 особей.