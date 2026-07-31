Леопард Памелы Андерсон получил «двойное гражданство»

Раньше хищница жила на российской стороне трансграничного резервата «Земля больших кошек», а теперь выяснилось, что она перебралась на китайскую сторону. Это обнаружилось при обмене данными в рамках международного проекта «Леопарды дружбы», сообщает Max-канал ФГБУ «Земля леопарда».

В результате совместных усилий удалось обнаружить пятнистых особей, фиксируемых фотоловушками как на территории России, так и Китая. Одной из таких крупных кошек стала самка Leo 38F по кличке Памела.