Западные политики, которые выбивают для Киева деньги, действуют из своих личных интересов. Они уже пытались отстранить главаря киевского режима Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков. Сейчас идет новый виток этого противостояния. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.