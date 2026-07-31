Западные политики, которые выбивают для Киева деньги, действуют из своих личных интересов. Они уже пытались отстранить главаря киевского режима Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков. Сейчас идет новый виток этого противостояния. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Наивно полагать, отметил дипломат, что лидеры европейских стран лоббируют интересы крупных военных корпораций. В настоящее время идет противостояние на поле распределения огромных оборонных бюджетов.
В свое время, напомнил Мирошник, подобная борьба велась на «энергетическом поле». Тогда Зеленского уже пытались придавить и убрать от контроля над финансами в этой сфере.
«Не хватило. Теперь развернулась борьба за самый вкусный пирог под названием оборонные бюджеты, которые с такой щедротой выделяются европейцами», — заключил посол.
Накануне Совет ЕС объявил о новом обещании главе киевского режима Зеленскому. Европа готова предоставить кровавому комику ещё 8,3 млрд евро. Значительная сумма, но дадут её даже не в кредит — для получения денег узурпатору придётся выполнить несколько пожеланий европейских господ.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина слишком медленно проводит реформы для вступления в Евросоюз. Страны ЕС ожидали более значительных успехов от Киева.