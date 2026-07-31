Нетронутая красота: любуемся сплавами по рекам Хабаровского края (фоторепортаж)

В Хабаровском крае среди профессиональных туристов и просто любителей отдыха на природе особой популярностью пользуются реки Анюй и Сукпай. Эти две далекие от цивилизации, окруженные тайгой и сопками водные артерии не имеют категории, а значит, не требуют особой подготовки и доступны любому туристу.
В Хабаровске есть несколько фирм, которые организуют поездки, обеспечивая транспортом, плавсредствами, питанием в пути, а если надо — палатками со спальниками. Обычному человеку достаточно просто заплатить и можно несколько дней наслаждаться видами почти нетронутой человеком природы.
Причем у каждого сезона есть свои прелести и минусы. Летом — гнус, комары, а иногда и оводы. Осенью можно неудачно попасть на дождливую погоду. Однако плюсов больше, которые всё перевешивают: банька на горной реке, посиделки у костра, рыбалка и свежая рыбка, душевная компания, прекрасные пейзажи.
Впрочем, вы можете сами убедиться, посмотрев фотографии «МК в Хабаровске».