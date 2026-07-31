Нетронутая красота: любуемся сплавами по рекам Хабаровского края (фоторепортаж)

Причем у каждого сезона есть свои прелести и минусы. Летом — гнус, комары, а иногда и оводы. Осенью можно неудачно попасть на дождливую погоду. Однако плюсов больше, которые всё перевешивают: банька на горной реке, посиделки у костра, рыбалка и свежая рыбка, душевная компания, прекрасные пейзажи.