Яна Лантратова помогла восстановить водоснабжение села в Троицком округе

В селе Песчаном Троицкого округа полностью восстановлено водоснабжение — водопровод работает в штатном режиме, питьевая вода поступает в полном объеме. Проблему решили после вмешательства уполномоченного по правам человека в Челябинской области и прокуратуры региона. Такой информацией поделилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Жители села весной целый месяц оставались без воды, а затем подача возобновилась лишь на один час в сутки — при этом напор был настолько слабым, что не позволял даже выполнить базовые бытовые нужды. В условиях летней жары из‑за нехватки воды под угрозой оказался урожай на огородах. Особенно тяжело ситуация отразилась на пожилых людях и инвалидах, которым требуется постоянный уход.
При этом местная администрация не предпринимала достаточных мер для устранения проблемы, отмечала Яна Лантратова. Тогда к решению вопроса подключились уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко и прокуратура области. По обращению был направлен официальный запрос прокурору Игорю Донгаузеру с требованием провести проверку и принять меры реагирования.
Благодаря совместным действиям надзорных органов и аппарата уполномоченного ситуация была оперативно взята на контроль. Специалисты смогли добраться до места аварии — для этого отсыпали подъездные пути к участку в заболоченной местности, завезли необходимые материалы и устранили прорыв на водоводе.
Жители села подтвердили Яне Лантратовой, что сейчас сбоев в работе системы нет, а водоснабжение стабилизировано.