Яна Лантратова помогла восстановить водоснабжение села в Троицком округе

Жители села весной целый месяц оставались без воды, а затем подача возобновилась лишь на один час в сутки — при этом напор был настолько слабым, что не позволял даже выполнить базовые бытовые нужды. В условиях летней жары из‑за нехватки воды под угрозой оказался урожай на огородах. Особенно тяжело ситуация отразилась на пожилых людях и инвалидах, которым требуется постоянный уход.