Ограничения на полеты затронули аэропорты сразу 13 регионов России

В нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют в аэропортах Ижевска, Уфы, Махачкалы, Нижнекамска, Бугульмы, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Волгограда, Самары и Пензы. В авиагавани Краснодара также введены дополнительные ограничения.
В Нижнем Новгороде рейсы продолжают выполняться по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны изменения в расписании рейсов.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что загорелось промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса. Пострадали пять человек.