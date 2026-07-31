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Ограничения на полеты затронули аэропорты сразу 13 регионов России

Ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Казани, Самары и других городов.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения действуют в аэропортах Ижевска, Уфы, Махачкалы, Нижнекамска, Бугульмы, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Волгограда, Самары и Пензы. В авиагавани Краснодара также введены дополнительные ограничения.

В Нижнем Новгороде рейсы продолжают выполняться по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Волгоградскую область. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что загорелось промышленное предприятие топливно-энергетического комплекса. Пострадали пять человек.

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