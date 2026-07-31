Новости Красноярского края 31 июля: бензин, гибель ребенка, жара

Из-за мощных ливней коммунальщики перенесли масштабные отключения воды. Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагической гибели двухлетнего мальчика. Магазины сети «Светофор» и ее зарубежного аналога Mere, принадлежащие красноярским миллиардерам Шнайдерам, закрылись в Латвии и Литве. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Ситуация с бензином в Красноярске 31 июля: цены на бензин, лимиты и чат-боты.
По данным ежедневного индекса «Петрол Плюс» на 30 июля, средняя стоимость бензина в Красноярском крае составила: АИ-92 — 81,41 рубля за литр, АИ-95 — 87,27 рубля, дизель — 97,47 рубля.
Крупнейшие федеральные сети стараются сдерживать прайсы. На их АЗС литр АИ-92 обходится примерно в 63 рубля, АИ-95 стоит 67,59 рубля, дизель — 83,56 рубля. У других крупных сетевиков ценники выше: АИ-92 продают за 80,4 рубля, АИ-95 — за 85,4 рубля, а дизельное топливо достигло 99,9 рубля.
Самая высокая стоимость традиционно зафиксирована на частных независимых заправках. Литр АИ-92 там доходит до 110 рублей, за АИ-95 просят 120 рублей, а премиальный АИ-100 бьет рекорды с ценником в 140 рублей.
На рынке есть лимиты. На большинстве федеральных и крупных региональных станций топливо отпускают с ограничением — не более 40 литров в одни руки. В некоторых южных территориях края, например, в Минусинске — всего 20 литров. Далеко не на всех АЗС разрешено наливать бензин в канистры, а на некоторых точках горючее периодически отсутствует.
Водители пытаются кооперироваться: в мессенджере «Макс» появился специальный канал «Бензин в Красноярске», куда автомобилисты присылают актуальную информацию с мест через чат-бот. Там пишут адрес АЗС, наличие топлива и очередей, иногда цены на бензин.
Наличие горючего также можно отслеживать в приложениях 2ГИС, «Яндекс Заправки», «Авито Авто», «Сбер» и «Т-банк», однако стоит учитывать, что данные на этих платформах могут запаздывать. Правительство Красноярского края держит ситуацию с бензином под ежедневным контролем.
Двухлетний мальчик выпал из окна.
В Октябрьском районе Красноярска следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка. Трагедия произошла 23 июля на улице Карбышева — двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. По версии краевого Следственного комитета, малыш находился в комнате, где в тот момент спал отец. Мать ребенка была в другом помещении. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и сорвался вниз. Врачи экстренно прибыли на место и боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. Семья погибшего характеризуется как благополучная и на профилактических учетах не состояла. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Перенос отключения холодной воды в Красноярске: районы и даты.
Жители западной и северо-западной части левобережья получили отсрочку отключений холодной воды: плановая остановка водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий, назначенная на 7−9 августа, переносится. Причиной стали мощные ливни, которые прошли в Красноярске.
Как пояснили в «КрасКоме», обильные осадки затопили строительные котлованы и траншеи на объектах, где подрядчики должны были подключать новостройки к инженерным сетям. Синоптики также прогнозируют сильные грозы именно в даты планируемого отключения.
Генеральный директор «КрасКома» Олег Гончеров отметил, что начинать остановку водозаборов при затопленных стройплощадках неэффективно — это приведет к затягиванию сроков отключения воды для горожан.
Новые даты и график ограничения водоснабжения утвердят совместно с администрацией города в ближайшее время. Напомним, под масштабное отключение попадает весь Октябрьский район, часть Железнодорожного, Центрального и Советского районов, а также пригородные поселки Солонцы, Новалэнд, Минино и Бугачево.
Пять девушек на сапах попали в шторм.
Экстремальная ситуация развернулась 30 июля в заливе Шумиха. Пять девушек 2005 и 2006 годов рождения отправились кататься на двух сапбордах без спасательных жилетов. Подруги отплыли слишком далеко от берега и оказались прямо на судовом ходу — опасном участке водохранилища с большой глубиной, где курсируют крупные катера.
В этот момент погода резко испортилась: небо затянуло тучами, начался проливной дождь. Очевидцы заметили попавших в беду девушек и вызвали экстренные службы. Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место, подняли сапбордисток на борт катера и благополучно доставили на берег. Специалисты напоминают: выходить на воду без спасательного жилета, пересекать фарватер и кататься в непогоду категорически запрещено.
Последствия ливней: в Дрокино восстановили размытую дорогу.
Городские службы оперативно ликвидировали последствия мощного паводка в пригородном селе Дрокино. Сильный ливень серьезно размыл участок дороги на подъезде к микрорайону Монамур. На место ЧП прибыли представители администрации, подрядчики и ответственные ведомства. Восстановительные работы шли всю ночь. К утру дорожное полотно полностью привели в порядок, движение транспорта возобновили. Сейчас муниципалитет продолжает принимать от жителей заявки на откачку воды. Параллельно в поселке идет строительство масштабной системы водоотведения — объект должны сдать до 15 августа.
Магазины красноярских миллиардеров Шнайдеров закрылись в Европе из-за санкций.
Зарубежный бизнес известных красноярских предпринимателей, семьи Шнайдеров, столкнулся с серьезными проблемами. Торговая сеть «Светофор» и ее европейский аналог — дискаунтер Mere — попали в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Сразу после публикации документа в Литве и Латвии закрылись все гипермаркеты Mere.
По информации из картографических сервисов, в странах Балтии функционировало не менее 17 таких торговых точек. Однако местные СМИ заметили, что на месте закрытых магазинов начали появляться вывески с новым названием Ola. Министерство экономики Литвы уже обратилось в Службу финансовых расследований с просьбой проверить возможную связь новых юридических лиц с предпринимателями из санкционного списка.
Погода на выходные в Красноярске: жара и дожди.
Последние выходные июля принесут в краевую столицу жаркую, но дождливую погоду. В пятницу, 31 июля, синоптики прогнозируют +28 градусов, облачность с прояснениями и осадки. Ночью температура составит +17 градусов. В субботу, 1 августа, воздух прогреется до +29 градусов, дождь продолжится как днем, так и ночью (+17 градусов). А вот в воскресенье погода наладится: осадки прекратятся, будет солнечно и жарко — до +29 градусов. Атмосферное давление на выходных зафиксируется на отметке 730 миллиметров ртутного столба при легком ветре со скоростью 1 метр в секунду.