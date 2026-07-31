Новости Красноярского края 31 июля: бензин, гибель ребенка, жара

В Октябрьском районе Красноярска следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка. Трагедия произошла 23 июля на улице Карбышева — двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. По версии краевого Следственного комитета, малыш находился в комнате, где в тот момент спал отец. Мать ребенка была в другом помещении. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и сорвался вниз. Врачи экстренно прибыли на место и боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. Семья погибшего характеризуется как благополучная и на профилактических учетах не состояла. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.