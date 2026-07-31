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Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Красноярске и погиб

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Карбышева и скончался в больнице.

В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Карбышева и скончался в больнице, сообщили в краевом Следкоме.

Трагедия произошла 23 июля. Мальчик находился вместе со спящим отцом, мать была в другой комнате. Ребенок остался без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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