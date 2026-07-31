Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пытался пронести нож на судебное заседание в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина пришел на судебное заседание в Дом правосудия. На вопрос сотрудников правоохранительных органов о наличии у него предметов, запрещенных к проносу, он ответил отрицательно. Однако во время досмотра у него в рюкзаке нашли складной нож. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа.

Мужчина пришел на судебное заседание в Дом правосудия. На вопрос сотрудников правоохранительных органов о наличии у него предметов, запрещенных к проносу, он ответил отрицательно. Однако во время досмотра у него в рюкзаке нашли складной нож. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа.