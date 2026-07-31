Мужчина пытался пронести нож на судебное заседание в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина пришел на судебное заседание в Дом правосудия. На вопрос сотрудников правоохранительных органов о наличии у него предметов, запрещенных к проносу, он ответил отрицательно. Однако во время досмотра у него в рюкзаке нашли складной нож. Нарушителю грозит наказание в виде административного штрафа.