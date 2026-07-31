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В Перми 8 августа на эспланаде выступит DJ Smash

Фестиваль «Время, вперёд!» приурочен к Дню строителя.

Популярный артист DJ Smash выступит перед пермяками на Дне строителя. Как сообщили в соцсетях организаторы фестиваля «Время, вперёд!», диджей станет хедлайнером мероприятия.

8 августа на городской эспланаде поздравят тех, кто работает в строительной отрасли. В этом году День строителя отметят в 70-тый раз.

В начале дня пройдён конкурс профессионального мастерства, где выберут лучших монтажников, каменщиков, сварщиков и т.д. С 13.00 до 21.00 на эспланаде пройдут мастер-классы, развлекательные площадки и выставка, посвящённая достижениям региона.

Завершит мероприятие концерт популярного артиста и пермяка DJ Smash.