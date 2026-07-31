В МВД фиксируют резкое сокращение преступлений с использованием мессенджеров и соцсетей

За первые шесть месяцев 2026 года в России на 58 процентов сократилось число преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-центре МВД РФ.
«В текущем периоде органами внутренних дел зарегистрировано 98 тысяч подобных фактов», — отметили в ведомстве.
Об одной из громких историй накануне сообщили в ФСБ. Выяснилось, что украинские спецслужбы активно применяли популярный среди молодежи чат-бот «Дайвинчик/Leo»* в мессенджере Telegram для вербовки россиян. С июля этого года МВД и СК задержали 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного сервиса.
* — Внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.