Автомобиль забрали у повторно напившегося водителя в Хабаровском крае

Ранее водителя уже наказывали за отказ пройти медицинское освидетельствование: тогда он получил штраф в размере 45 тысяч рублей и также лишился прав на один год и шесть месяцев. Несмотря на это, 5 января 2026 года мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.