Автомобиль забрали у повторно напившегося водителя в Хабаровском крае

В Вяземском повторно задержанного за нетрезвое вождение мужчину оштрафовали на 90 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав. Его автомобиль конфисковали в доход государства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Ранее водителя уже наказывали за отказ пройти медицинское освидетельствование: тогда он получил штраф в размере 45 тысяч рублей и также лишился прав на один год и шесть месяцев. Несмотря на это, 5 января 2026 года мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.
При назначении наказания суд учёл его участие в СВО, полученную военную травму и состояние здоровья. Обстоятельств, которые могли бы усилить ответственность подсудимого, установлено не было.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Приговор уже вступил в законную силу.