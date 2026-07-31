В Солнечном районе водитель осуждён за ДТП, в котором пострадали двое

В Хабаровском крае Солнечный районный суд вынес приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и причинил тяжкий вред здоровью двух человек. Подсудимый вину не признал, однако суд установил прямую причинную связь между его действиями и аварией. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.