Заявления на добычу барсука ждут от охотников Хабаровского края

Охотники Хабаровского края, которые намерены добыть в этом сезоне барсука, уже могут подать необходимое для этого заявление. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», принимает документы региональное управление охотничьего хозяйства.
Сама охота на барсука начнется с 15 августа и продлится до 31 октября. Согласно утвержденным недавно лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов, в общей сложности доступно к вылову 767 экземпляров этого зверя.
Напомним, вместе с заявлением на промысел барсука на общедоступных охотничьих угодьях, охотники подают документы на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя. Принести бумаги можно лично по адресу г. Хабаровск, улица Запарина, 92, каб. 210 (заявления принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30, выдают разрешения с 15:30 до 17:30) или отправить заказным почтовым отправлением.
Уточнить информацию можно по телефону 8 (4212) 32−58−76.