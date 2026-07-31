Заявления на добычу барсука ждут от охотников Хабаровского края

Напомним, вместе с заявлением на промысел барсука на общедоступных охотничьих угодьях, охотники подают документы на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя. Принести бумаги можно лично по адресу г. Хабаровск, улица Запарина, 92, каб. 210 (заявления принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30, выдают разрешения с 15:30 до 17:30) или отправить заказным почтовым отправлением.