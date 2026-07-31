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Заявления на добычу барсука ждут от охотников Хабаровского края

Сама охота будет разрешена с 15 августа по 31 октября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Охотники Хабаровского края, которые намерены добыть в этом сезоне барсука, уже могут подать необходимое для этого заявление. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», принимает документы региональное управление охотничьего хозяйства.

Сама охота на барсука начнется с 15 августа и продлится до 31 октября. Согласно утвержденным недавно лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов, в общей сложности доступно к вылову 767 экземпляров этого зверя.

Напомним, вместе с заявлением на промысел барсука на общедоступных охотничьих угодьях, охотники подают документы на добычу медведей, снежного барана и дикого северного оленя. Принести бумаги можно лично по адресу г. Хабаровск, улица Запарина, 92, каб. 210 (заявления принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30, выдают разрешения с 15:30 до 17:30) или отправить заказным почтовым отправлением.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (4212) 32−58−76.