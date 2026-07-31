Валя Иванова опубликовала фото с крестин дочери Эммы от рэпера Тимати

Рэпер Тимати и его возлюбленная Валя Иванова покрестили дочку Эмму. Блогерша опубликовала фото из храма на своей странице в социальной сети.
Она показала, что для таинства подготовила для себя и наследницы парные кружевные наряды. Тимати надел рубашку и брюки, а сверху накинул кожаную куртку.
Во время церемонии девочка чувствовала себя спокойно: на снимках она улыбается, а также внимательно изучает храм.
Фото семьи умилили пользователей.
«Бесконечная нежность!»; «Что за копия Тимура Ильдаровича! Сладкая»; «Такой харизматичный пупсик растет», — написала фолловеры.
На днях модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге милое фото, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Ратмиром от Тимати на террасе уличного кафе. На снимке бывшая возлюбленная артиста предстала с распущенными волосами в топе на бретелях, а мальчик — в светлой рубашке с коротким рукавом. Он нежно обнимает маму, а она светится от счастья.
До этого блогер призналась, что хочет родить еще одного ребенка до того, как ей исполнится 35 лет. В идеальном варианте, Решетова намерена успеть родить двух детей до этого возраста.