Валя Иванова опубликовала фото с крестин дочери Эммы от рэпера Тимати

На днях модель Анастасия Решетова опубликовала в личном блоге милое фото, на котором позирует вместе с шестилетним сыном Ратмиром от Тимати на террасе уличного кафе. На снимке бывшая возлюбленная артиста предстала с распущенными волосами в топе на бретелях, а мальчик — в светлой рубашке с коротким рукавом. Он нежно обнимает маму, а она светится от счастья.