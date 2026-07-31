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Плановое отключение холодной воды в Красноярске перенесли из-за ливней

Ливни затопили строительные котлованы и траншеи.

«КрасКом» изменил график остановки водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий для подготовки к зиме. Работы планировались на 7−9 августа, но из-за проливных дождей их перенесли на неделю позже.

Как сообщили в орагнизации, подрядчики не успевают завершить земляные работы: ливни затопили строительные котлованы и траншеи.

По словам гендиректора КрасКома Олега Гончерова, начинать отключение воды, когда площадки затоплены, неэффективно — это затянуло бы сроки для горожан.

Новые даты отключения согласуют с администрацией и опубликуют позже.

Ранее мы сообщали, что сбой у провайдера «Игра-Сервис» оставил красноярцев без интернета.