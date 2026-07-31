Мало молока, диеты и пустышки: Профессор развеяла главные страхи кормящих мам

«Грудное вскармливание — это не экзамен и не проверка на “настоящую мать”. Это навык, которому нужно учиться, и процесс, в котором имеет право быть трудно. Если сложно — просите помощи. Если что-то болит — это не норма, а сигнал, что нужно искать причину. И главное: даже если грудное вскармливание не получилось так, как вы хотели, — вы не провалились. Любящая, отдохнувшая, здоровая мама важнее для ребёнка, чем тип его питания», — заключила профессор.