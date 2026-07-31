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«ЮрМобиль» доставляет бесплатную юридическую помощь в отдаленные районы Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу передвижной офис «ЮрМобиль» — специализированный автомобиль Государственного юридического бюро. Он курсирует по отдаленным и труднодоступным населенным пунктам, чтобы жители могли получить квалифицированную правовую консультацию бесплатно. Проект направлен на обеспечение равного доступа к правовой помощи для всех жителей края независимо от места проживания. Специалисты бюро оказывают устные и письменные консультации по.

В Хабаровском крае продолжает работу передвижной офис «ЮрМобиль» — специализированный автомобиль Государственного юридического бюро. Он курсирует по отдаленным и труднодоступным населенным пунктам, чтобы жители могли получить квалифицированную правовую консультацию бесплатно. Проект направлен на обеспечение равного доступа к правовой помощи для всех жителей края независимо от места проживания. Специалисты бюро оказывают устные и письменные консультации по жилищным, семейным, трудовым, земельным вопросам, а также по социальному обеспечению. В 2025 году «ЮрМобиль» совершил 84 выезда, оказав помощь более чем 200 жителям отдаленных территорий. В 2026 году проект продолжает работу, охватывая новые населенные пункты. Ознакомиться с актуальным графиком работы «ЮрМобиля» можно на официальном сайте Госюрбюро. Также работает единый бесплатный телефон: 8 (4212) 340−240.