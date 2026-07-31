В МЧС рассказали, от чего зависит риск затопления населенного пункта

«При обильных осадках однозначно сохраняется риск возникновения дождевого паводка, так как дождевая вода естественным стоком попадает в реки, и интенсивность выпадения осадков будет напрямую влиять на водность рек, создавая риск наводнения в населенных пунктах. Риски затопления населенного пункта зависят от его благоустройства и территориального планирования. При неправильно обустроенной ливневой канализации или ее отсутствии затопление происходит непосредственно дождевой водой без влияния реки или иного водного объекта», — сказали в пресс-службе.