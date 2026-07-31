В МЧС рассказали, от чего зависит риск затопления населенного пункта

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Неправильно обустроенная ливневая канализация повышает риски затопления населенного пункта дождевой водой во время сильных осадков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«При обильных осадках однозначно сохраняется риск возникновения дождевого паводка, так как дождевая вода естественным стоком попадает в реки, и интенсивность выпадения осадков будет напрямую влиять на водность рек, создавая риск наводнения в населенных пунктах. Риски затопления населенного пункта зависят от его благоустройства и территориального планирования. При неправильно обустроенной ливневой канализации или ее отсутствии затопление происходит непосредственно дождевой водой без влияния реки или иного водного объекта», — сказали в пресс-службе.
Как добавили в ведомстве, также большое значение имеют защитные мероприятия, среди них берегоукрепление, возведение дамб, расчистка русел рек.
В МЧС пояснили, что частота дождевых паводков напрямую зависит от складывающихся гидрометеорологических условий и не может носить характер закономерности. «Риск увеличения количества случаев затоплений территорий из-за сильных дождей зависит от количества случаев выпадения обильных осадков. При увеличении подобных случаев однозначно увеличится и количество дождевых паводков», — сказали в МЧС.