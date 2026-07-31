Смотрим на обновленный стадион для «СКА-Хабаровска»

Как заверяют в клубе, будет очень надо, то на стадионе имени Ленина уже в конце этого сезона может появиться ВАР и пресловутая система идентификации болельщиков. Так что, если вдруг команда по спортивному принципу соберется в Премьер-лигу, объект тоже подтянется.