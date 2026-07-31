Смотрим на обновленный стадион для «СКА-Хабаровска»

Первые три игры в сезоне на выезде — это не просто прихоть «СКА-Хабаровска», которому захотелось попутешествовать по городам и весям Российской Федерации, а заодно испытать свои силы в борьбе с лидерами стартовавшего Первенства.
Дело в том, что пока армейцы катали мяч по чужим полям, на стадионе шла серьезная реконструкция — арену готовят под сертификацию РПЛ, обновляют систему безопасности, обустраивают Восточную трибуну и многое другое.
Как заверяют в клубе, будет очень надо, то на стадионе имени Ленина уже в конце этого сезона может появиться ВАР и пресловутая система идентификации болельщиков. Так что, если вдруг команда по спортивному принципу соберется в Премьер-лигу, объект тоже подтянется.