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130 кустов на одном участке и 37 на другом: двух мужчин задержали за выращивание конопли в ЕАО

Полицейские в рамках операции «Мак-2026» накрыли сразу две плантации в Еврейской автономной области. В селе Красный Восток у 45-летнего мужчины нашли 130 кустов конопли с признаками культивации и два пакета с веществом. В тот же день в Найфельде у 52-летнего местного жителя обнаружили еще 37 кустов. Оба задержанных признались, что выращивали коноплю для себя. Возбуждены.

Полицейские в рамках операции «Мак-2026» накрыли сразу две плантации в Еврейской автономной области. В селе Красный Восток у 45-летнего мужчины нашли 130 кустов конопли с признаками культивации и два пакета с веществом. В тот же день в Найфельде у 52-летнего местного жителя обнаружили еще 37 кустов. Оба задержанных признались, что выращивали коноплю для себя. Возбуждены уголовные дела, оба под подпиской. Растения изъяты.