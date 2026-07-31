В России изменятся правила перевозок в поездах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах.
Как пишет РИА Новости, изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено.
При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее чем за 10 суток до отправления, что гарантирует их наличие на ранних этапах продаж.
Кроме того, согласно изменениям, сопровождающие больше не смогут ездить на специальных местах без присутствия человека с инвалидностью, а требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено.