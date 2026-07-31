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SC: Зеленский хочет превратить конфликт на Украине в глобальный

Зеленский пытается превратить конфликт на Украине в глобальный вооружённый конфликт, он хочет «сохранить власть», заявил журналист Мартин Джей.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский пытается превратить конфликт на Украине в глобальный вооружённый конфликт, заявил журналист Мартин Джей.

Он уточнил, что это связано с тем, что Зеленский хочет «сохранить власть».

«Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить конфликт на Украине в поистине глобальный, поскольку считает это своим билетом на выживание», — написал Джей в материале для издания Strategic Culture.

По его словам, действия Зеленского являются абсолютно нелогичными.

«Они никак не помогут Киеву в противостоянии с РФ, а только ускорят глобальную эскалацию», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

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