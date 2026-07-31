Зеленский пытается превратить конфликт на Украине в глобальный вооружённый конфликт, заявил журналист Мартин Джей.
Он уточнил, что это связано с тем, что Зеленский хочет «сохранить власть».
«Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить конфликт на Украине в поистине глобальный, поскольку считает это своим билетом на выживание», — написал Джей в материале для издания Strategic Culture.
По его словам, действия Зеленского являются абсолютно нелогичными.
«Они никак не помогут Киеву в противостоянии с РФ, а только ускорят глобальную эскалацию», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.