В России завершилась процедура регистрации федеральных списков кандидатов на выборах в Госдуму

В России Центризбирком завершил процедуру регистрации федеральных списков кандидатов 11 партий на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.
Глава избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что на выборах будет представлен широкий спектр политических партий.
«Зарегистрированы списки всех 11 партий, которые заявили о своем участии. У избирателя есть возможность отдать голос тому, кому он доверяет. Всем партиям желаю дойти до своего избирателя, который вас поддержит», — сказала Элла Памфилова.
Проведение жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва запланировано на 5 августа.
Напомним, в этом году в Красноярском крае пройдет 11 избирательных кампаний. Всего будет распределено 153 мандата, включая 4 — на выборах депутатов Государственной Думы и 52 — на выборах депутатов Законодательного Собрания (26 мандатов по единому краевому округу, 22 мандата по одномандатным избирательным округам и по 2 мандата в двух двухмандатных округах). Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.