Врач рассказал, когда впервые нужно посетить кардиолога

«Все зависит от наличия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и имеющихся жалоб. При их отсутствии первое посещение кардиолога, вероятно, случится по направлению терапевта по итогам диспансеризации, профосмотров, призывной или иной комиссии. Если есть наследственная предрасположенность, факторы риска, жалобы или патологические изменения в исследованиях, то наблюдение кардиолога может начаться и с младенческого возраста», — сказал врач.