Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть чернику

«Чернику не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью, то есть, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, при язвенной болезни, при повышенной свертываемости крови из-за содержания витамина К», — уточнил Поляков.