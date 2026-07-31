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Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть чернику

Эндокринолог Поляков назвал категории людей, которым нельзя есть чернику. В списке — аллергики, пациенты с гастритом и диабетом. Читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Людям, имеющим ряд заболеваний, следует с осторожностью употреблять в пищу чернику. Подробнее об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии aif.ru.

«Чернику не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью, то есть, у кого может возникнуть аллергическая реакция. Также с осторожностью нужно употреблять этот продукт людям с гиперацидным гастритом, при язвенной болезни, при повышенной свертываемости крови из-за содержания витамина К», — уточнил Поляков.

Также врач добавил, что при сахарном диабете большие порции черники могут неблагоприятно отразится на уровне сахара в крови.

Ранее Поляков объяснил, кому нельзя есть голубику.