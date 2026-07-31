Отключение холодной воды на левобережье Красноярска перенесли из-за ливней

«КрасКом» перенес запланированное на 7−9 августа отключение холодной воды в западной и северо-западной части левобережья Красноярска.
Причиной стали дожди, затопившие строительные котлованы и траншеи на объектах модернизации сетей и подключения новостроек. Подрядчики не успевают завершить подготовительные земляные работы к намеченному сроку. Кроме того, синоптики прогнозируют новые грозы и ливни в дни ранее запланированной остановки.
«Мы приняли решение пойти навстречу застройщикам, так как проведение комплексного ремонта совмещено с масштабными работами по подключению новых сетей. Начинать остановку водозаборов, когда строительные площадки затоплены водой, неэффективно. Это привело бы к затягиванию сроков отключения воды для горожан, чего мы допустить не можем», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Точные даты и время остановки водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий утвердят совместно с администрацией города и сообщат в ближайшее время.
Напомним, без холодной воды должны были остаться Октябрьский район полностью (включая микрорайоны Горный, Славянский, Овинный, Плодово-Ягодную станцию и садоводства), части Железнодорожного района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака), части Центрального района (поселок СВЭМ, улицы 2-я Брянская, Брянская, Подзолкова, Промысловая, Караульная), части Советского района (переулок Светлогорский, улица Подзолкова), а также поселки Солонцы, Минино, Бугачево, Шамони и микрорайоны Новалэнд и «Живем».
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