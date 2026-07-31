Отключение холодной воды на левобережье Красноярска перенесли из-за ливней

«Мы приняли решение пойти навстречу застройщикам, так как проведение комплексного ремонта совмещено с масштабными работами по подключению новых сетей. Начинать остановку водозаборов, когда строительные площадки затоплены водой, неэффективно. Это привело бы к затягиванию сроков отключения воды для горожан, чего мы допустить не можем», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.