В России с 1 сентября изменятся правила покупки и возврата ж/д билетов

Также изменится порядок возврата билетов на пригородные поезда с указанием мест. Сейчас оформить возврат можно только через билетную кассу. После вступления новых правил перевозчики получат право принимать такие заявления и через другие каналы продаж, включая официальные сайты и мобильные приложения. Конкретные условия возврата каждая компания определит самостоятельно. Эти изменения предусматривает приказ Минтранса России № 4 от 12 января 2026 года, который вступит в силу 1 сентября.