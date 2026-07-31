Стало известно количество россиян, переставших захламлять балконы

20% респондентов сообщили, что используют балкон и как место для отдыха, и как место работы летом. При этом 3% уже оборудовали его как полноценный домашний офис. Набирает популярность использование балкона в качестве домашнего спортзала — об этом заявили 4% респондентов-мужчин. Некоторые опрошенные отметили, что устанавливают электрогрили для барбекю или организуют мини-бары для встреч с друзьями. Кроме того, 21% участников опроса рассказали, что обзавелись мини-огородом на балконе или подоконнике.