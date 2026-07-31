Стало известно количество россиян, переставших захламлять балконы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 70% жителей РФ перестали захламлять балконы и лоджии и превратили их в уютные пространства. Об этом говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Около 70% граждан уже отошли от привычки захламлять это пространство и используют его для создания уютных уголков. При этом почти половина опрошенных (49%) обустраивают на балконах зоны для релаксации», — отмечается в материалах по результатам исследования, инициированного ГК «Пластика Окон» и Melke на платформе «Анкетолог».
20% респондентов сообщили, что используют балкон и как место для отдыха, и как место работы летом. При этом 3% уже оборудовали его как полноценный домашний офис. Набирает популярность использование балкона в качестве домашнего спортзала — об этом заявили 4% респондентов-мужчин. Некоторые опрошенные отметили, что устанавливают электрогрили для барбекю или организуют мини-бары для встреч с друзьями. Кроме того, 21% участников опроса рассказали, что обзавелись мини-огородом на балконе или подоконнике.
В опросе приняли участие 1,1 тыс. совершеннолетних россиян.